Для звільнення заручників ХАМАС залишилося узгодити "кілька деталей" – Катар

Для домовленості щодо звільнення заручників, яких терористи ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, залишилося узгодити "кілька незначних практичних питань". Про це сказав прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тані, пише Politico.

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Прем'єр-міністр Катару в ході спільної пресконференції з верховним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем заявив, що "проблеми з досягненням домовленості мають суто практичний і логістичний характер".

За його словами, у переговорах "протягом останніх тижнів були злети та падіння", проте тепер Катар упевнений, що досягнення домовленості про безпечне звільнення заручників "досить близько".

Раніше Washington Post повідомив, що ХАМАС може погодитись на звільнення 50 заручників в обмін на п'ятиденну паузу в наступі ЦАХАЛ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спростував повідомлення, що угоди про звільнення заручників досягнуто. Він неодноразово заявляв, що не погодиться на припинення вогню доти, доки не буде звільнено всіх заручників.

Білий дім також спростував, що домовленості вже досягнуто, і заявив, що адміністрація Байдена робить зусилля у напрямку укладання угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Катар виступав посередником при переговорах, внаслідок яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня - двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Газа, в обмін на короткочасне припинення наступу ЦАХАЛу.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 людей, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Газа до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни . Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Газа.

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