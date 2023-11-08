Заручники в обмін на 1-2 дні припинення вогню в Газі: Катар намагається узгодити перемир'я

Катар намагається звільнити 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує в секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу ЦАХАЛ. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на AFP.

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Як повідомило агентству джерело, знайоме з перебігом переговорів, Катар як посередник намагається домогтися угоди між Ізраїлем і ХАМАС, що терористи випустять із сектора Гази від 10 до 15 заручників в обмін на короткочасне припинення наступу ЦАХАЛ.

"Продовжуються переговори за посередництва Катару та США для звільнення 10-15 заручників в обмін на одно- або дводенне припинення вогню", – повідомило джерело.

Катар і раніше неофіційно згадувався як посередник у переговорах Ізраїлю із терористами ХАМАС про звільнення заручників.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати в секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

20 жовтня Ізраїль підтвердив звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних до південного Ізраїлю, де їх і захопили терористи ХАМАС.

23 жовтня терористи ХАМАС випустили літніх заручниць Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Нетаньягу в суботу ввечері підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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