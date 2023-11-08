Заложники в обмен на 1-2 дня прекращения огня в Газе: Катар пытается согласовать перемирие
Катар пытается добиться освобождения 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на AFP.
Как сообщил агентству источник, знакомый с ходом переговоров, Катар как посредник пытается добиться соглашения между Израилем и ХАМАС, что террористы выпустят из сектора Газа от 10 до 15 заложников в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ.
"Продолжаются переговоры при посредничестве Катара и США для освобождения 10-15 заложников в обмен на одно- или двухдневное прекращение огня", — сообщил источник.
Катар и ранее неофициально упоминался как посредник в переговорах Израиля с террористами ХАМАС об освобождении заложников.
На сегодня ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.
20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.
23 октября террористы ХАМАС выпустили пожилых заложниц Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.
- 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
- Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
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