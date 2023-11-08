UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заложники в обмен на 1-2 дня прекращения огня в Газе: Катар пытается согласовать перемирие

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 18:09
Заложники в обмен на 1-2 дня прекращения огня в Газе: Катар пытается согласовать перемирие - Фото
Акция за освобождение заложников в Израиле (Фото - EPA)

Катар пытается добиться освобождения 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на AFP.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил агентству источник, знакомый с ходом переговоров, Катар как посредник пытается добиться соглашения между Израилем и ХАМАС, что террористы выпустят из сектора Газа от 10 до 15 заложников в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ.

"Продолжаются переговоры при посредничестве Катара и США для освобождения 10-15 заложников в обмен на одно- или двухдневное прекращение огня", — сообщил источник.

Катар и ранее неофициально упоминался как посредник в переговорах Израиля с террористами ХАМАС об освобождении заложников.

На сегодня ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.

23 октября террористы ХАМАС выпустили пожилых заложниц Йохевед Лифшиц и Нурит Купер. 

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

Читайте также: Похищенная ХАМАС немка Шани Лук мертва, террористы отрубили ей голову – президент Израиля

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израильвойнатеррористызаложникисектор газахамасКатарБлижний Восток

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 