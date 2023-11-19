Для освобождения заложников ХАМАС осталось согласовать "несколько деталей" – Катар

Для договоренности об освобождении заложников, которых террористы ХАМАС захватили во время нападения на Израиль 7 октября, осталось согласовать "несколько незначительных практических вопросов". Об этом сказал премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани, пишет Politico.

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Премьер-министр Катара в ходе совместной пресс-конференции с верховным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем заявил, что "проблемы с достижением договоренности носят чисто практический и логистический характер".

По его словам, в переговорах "в течение последних недель были взлеты и падения", однако теперь Катар уверен, что достижение договоренности о безопасном освобождении заложников "достаточно близко".

Ранее Washington Post сообщил, что ХАМАС может согласиться на освобождение 50 заложников в обмен на пятидневную паузу в наступлении ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения, что соглашение об освобождении заложников достигнуто. Он неоднократно заявлял, что не согласится на прекращение огня до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

Белый дом также опроверг, что договоренность уже достигнута, и заявил, что администрация Байдена предпринимает усилия в направлении заключения соглашение между Израилем и ХАМАС.

Катар выступал посредником при переговорах, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября - двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

8 ноября сообщалось, что Катар пытается согласовать освобождение 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ.

На сегодня ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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