ХАМАС казнил заложницу, WP пишет о переговорах об освобождении 70 человек

ЦАХАЛ сегодня подтвердил, что взятая 7 октября в заложники террористами ХАМАС капрал Ноа Марчиано считается погибшей. Террористы опубликовали видео с ней до и после казни.

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Капрал Марчиано, 19 лет, находилась на одной из баз ЦАХАЛ возле границы сектора Газа и была захвачена террористами 7 октября. 13 ноября ХАМАС опубликовал в сети пропагандистское видео, на котором Марчиано спустя четыре дня после того, как попала в заложники, называет свое имя, имена родителей и родной город. После этого на видео она показана уже мертвой.

14 ноября в ЦАХАЛ заявили, что считают Марчиано "солдатом, павшим от рук захватившей ее террористической группировки".

Несколько ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщила, что переговоры с ХАМАС об освобождении десятков женщин и детей, которых террористы удерживают в секторе Газа, "близки к завершению и могут принести результат в ближайшие дни".

По данным источника, заложники будут освобождаться несколькими группами в обмен на палестинских женщин и несовершеннолетних, которые осуждены судом и отбывают заключение в тюрьмах Израиля.

Материал опубликован как личное мнение журналиста и писателя Дэвида Игнатиуса, в нем говорится, что Израиль добивается освобождения 100 женщин и детей, которых удерживает ХАМАС. Террористическая группировка в ответ заявила, что якобы готова на таких условиях освободить 70 человек.

На сегодняшний день ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.

23 октября террористы ХАМАС выпустили пожилых заложниц Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

8 ноября сообщалось, что Катар пытается согласовать освобождение 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления ЦАХАЛ.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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