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ХАМАС стратив заручницю, WP пише про переговори щодо звільнення 70 осіб

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 16:33
ХАМАС стратив заручницю, WP пише про переговори щодо звільнення 70 осіб - Фото
Ноа Марчіано (Фото - Сили оборони Ізраїлю)

ЦАХАЛ сьогодні підтвердив, що захоплена 7 жовтня у заручники терористами ХАМАС капрал Ноа Марчіано вважається загиблою. Терористи опублікували відео з нею до та після страти.

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Капрал Марчіано, 19 років, перебувала на одній із баз ЦАХАЛ біля кордону сектора Гази та була захоплена терористами 7 жовтня. 13 листопада ХАМАС опублікував у мережі пропагандистське відео, на якому Марчіано через чотири дні після того, як потрапила до заручників, називає своє ім'я, імена батьків та рідне місто. Після цього на відео вона показана вже мертвою.

14 листопада в ЦАХАЛ заявили, що вважають Марчіано "солдатом, який загинув від рук терористичного угрупування, що її захопило".

Дещо раніше газета Washington Post з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Ізраїлю повідомила, що переговори з ХАМАС про звільнення десятків жінок і дітей, яких терористи утримують в секторі Гази, "близькі до завершення і можуть дати результат найближчими днями".

За даними джерела, заручників звільнятимуть кількома групами в обмін на палестинських жінок та неповнолітніх, які засуджені судом і відбувають ув'язнення у в'язницях Ізраїлю.

Матеріал опублікований як особиста думка журналіста та письменника Девіда Ігнатіуса, у ньому йдеться, що Ізраїль домагається звільнення 100 жінок та дітей, яких утримує ХАМАС. Терористичне угруповання у відповідь заявило, що нібито готове на таких умовах звільнити 70 осіб.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 людей, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

20 жовтня Ізраїль підтвердив звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних у південному Ізраїлі, де і були захоплені терористами ХАМАС.

23 жовтня терористи ХАМАС випустили літніх заручниць Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу ЦАХАЛ.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та літні люди.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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Сергій Бережний
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