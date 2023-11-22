ХАМАС выпустит 50 заложников в обмен на приостановку операции ЦАХАЛ в Газе

Правительство Израиля проголосовало за план, который дает возможность вернуть из плена террористов ХАМАС по меньшей мере 50 заложников в обмен на несколько дней приостановки наступления ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Рано утром 22 ноября правительство Израиля проголосовало за принятие плана, который предусматривает прекращение огня в секторе Газа на несколько дней. Взамен ХАМАС согласен отпустить до 50 захваченных террористами в Израиле женщин и детей.

Как утверждают СМИ со слов представителей террористов, заложников будут выпускать в обмен на палестинцев, которые отбывают заключение в тюрьмах Израиля.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, первый этап прекращения огня должен продлиться четыре дня, за это время ХАМАС будет освобождать заложников, в основном женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.

Соглашение может быть продлено, за каждый день продления ХАМАС обещает выпускать еще по 10 заложников.

После этого операция ЦАХАЛ в секторе Газа возобновится.

19 ноября премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани сказал, что для достижения договоренности об освобождении заложников, которых террористы ХАМАС захватили во время нападения на Израиль 7 октября, осталось согласовать "несколько незначительных практических вопросов".

Ранее при посредничестве Катара ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

8 ноября сообщалось, что Катар пытается согласовать освобождение 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На сегодня ЦАХАЛ установила имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о пропавших без вести продолжается.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

15 ноября силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

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