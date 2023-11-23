Ізраїль. Президент каже про "критичні години" перед звільненням заручників
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що наразі країна переживає "критичні години" перед запланованим звільненням заручників. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Бельгії та Іспанії, цитує його The Times of Israel.
За словами Герцога, "це критичні години", країна "чекає і молиться за повернення першої групи заручників і припинення вогню, про яке домовилися Ізраїль і Катар, а також Катар і ХАМАС під егідою США".
"Ми хочемо дати надію сім'ям, які проходять через пекло, щоб вони побачили немовлят, дітей і дорослих, жінок, які повертаються додому, з метою переконатися, що всі вони вже вдома. Але для цього ми повинні переконатися, що ХАМАС дотримується суворих правил угоди, і це саме ті деталі, які зараз обговорюються", — сказав глава ізраїльської держави.
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Герцог також повідомив, що Ізраїль "робить серйозні кроки для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі разом з ООН, з арабськими країнами".
Він висловив сподівання побачити "введення польових госпіталів, подальше постачання необхідних харчових продуктів і медикаментів, а також, звичайно, переконатися, що гуманітарний коридор з півночі на південь забезпечуватиме потреби людей, які рухаються, незалучених цивільних осіб, які їдуть з півночі на південь".
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За повідомленням офісу президента Іспанії, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що країна "поділяє біль і скорботу Ізраїлю" і вітає "угоду, яка дозволить звільнити частину заручників і встановити гуманітарну паузу".
Видання зазначило: Де Кро заявив, що Бельгія підтримує Ізраїль, і висловив надію, що угода, яка зароджується, "приведе до звільнення заручників".
Катар виступав посередником під час переговорів, в результаті яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.
8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації щодо інших зниклих безвісти триває.
- 28 жовтня 2023 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
- 15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".
- 22 листопада уряд Ізраїлю проголосував за план, який дає можливість повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинення наступу ЦАХАЛ у секторі Гази.
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