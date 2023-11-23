Ізраїль. Президент каже про "критичні години" перед звільненням заручників

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що наразі країна переживає "критичні години" перед запланованим звільненням заручників. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Бельгії та Іспанії, цитує його The Times of Israel.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами Герцога, "це критичні години", країна "чекає і молиться за повернення першої групи заручників і припинення вогню, про яке домовилися Ізраїль і Катар, а також Катар і ХАМАС під егідою США".

"Ми хочемо дати надію сім'ям, які проходять через пекло, щоб вони побачили немовлят, дітей і дорослих, жінок, які повертаються додому, з метою переконатися, що всі вони вже вдома. Але для цього ми повинні переконатися, що ХАМАС дотримується суворих правил угоди, і це саме ті деталі, які зараз обговорюються", — сказав глава ізраїльської держави.

Читайте також: ХАМАС стратив заручницю, WP пише про переговори щодо звільнення 70 осіб

Герцог також повідомив, що Ізраїль "робить серйозні кроки для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі разом з ООН, з арабськими країнами".

Він висловив сподівання побачити "введення польових госпіталів, подальше постачання необхідних харчових продуктів і медикаментів, а також, звичайно, переконатися, що гуманітарний коридор з півночі на південь забезпечуватиме потреби людей, які рухаються, незалучених цивільних осіб, які їдуть з півночі на південь".

Читайте також: Перемир'я у секторі Гази. Що буде далі – три сценарії

За повідомленням офісу президента Іспанії, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що країна "поділяє біль і скорботу Ізраїлю" і вітає "угоду, яка дозволить звільнити частину заручників і встановити гуманітарну паузу".

Видання зазначило: Де Кро заявив, що Бельгія підтримує Ізраїль, і висловив надію, що угода, яка зароджується, "приведе до звільнення заручників".

Катар виступав посередником під час переговорів, в результаті яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації щодо інших зниклих безвісти триває.

28 жовтня 2023 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

22 листопада уряд Ізраїлю проголосував за план, який дає можливість повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинення наступу ЦАХАЛ у секторі Гази.

Читайте також: Туреччина та шість мусульманських країн домагатимуться припинення вогню в Газі — Reuters

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.