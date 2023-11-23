Израиль. Президент говорит о "критических часах" перед освобождением заложников

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в настоящее время страна переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министрами Бельгии и Испании, цитирует его The Times of Israel.

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По словам Герцога, "это критические часы", страна "ждет и молится о возвращении первой группы заложников и прекращении огня, о котором договорились Израиль и Катар, а также Катар и ХАМАС под эгидой США".

"Мы хотим дать надежду семьям, проходящим через ад, чтобы они увидели младенцев, детей и взрослых, женщин, которые возвращаются домой, чтобы убедиться, что все они уже дома. Но для этого мы должны убедиться, что ХАМАС придерживается строгих правил соглашения, и это именно те детали, которые сейчас обсуждаются", – сказал глава израильского государства.

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Герцог также сообщил, что Израиль "делает серьезные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Газе вместе с ООН, с арабскими странами".

Он выразил надежду увидеть "введение полевых госпиталей, последующую поставку необходимых пищевых продуктов и медикаментов, а также, конечно, убедиться, что гуманитарный коридор с севера на юг будет обеспечивать потребности перемещающихся людей, непривлеченных гражданских лиц, двигающихся с севера на юг".

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По сообщению офиса президента Испании, премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна "разделяет боль и скорбь Израиля" и приветствует "соглашение, которое позволит освободить часть заложников и установить гуманитарную паузу".

Издание отметило: Де Кро заявил, что Бельгия поддерживает Израиль, и выразил надежду, что зарождающееся соглашение "приведет к освобождению заложников".

Катар выступал посредником во время переговоров, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

8 ноября сообщалось, что Катар пытается согласовать освобождение 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не окончательны, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

22 ноября власти Израиля проголосовали за план, позволяющий вернуть из плена террористов ХАМАС по меньшей мере 50 заложников в обмен на несколько дней остановки наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

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