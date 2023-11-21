Туреччина та шість мусульманських країн будуть домагатись припинення вогню в Газі — Reuters

Новостворена група, що складається з високопосадовців із кількох мусульманських країн, відвідає п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН та інших, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі. Про це передає агентство Reuters із посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У матеріалі зазначили, що група була сформована на початку листопада на саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва (ОІС) в Ер-Ріяді.

До неї увійшли міністри закордонних справ і представники Туреччини, Катару, Єгипту, Йорданії, Нігерії, Саудівської Аравії, Індонезії, Палестинської автономії, а також генеральний секретар ОІС, написали журналісти.

Читайте також: Ердоган: Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена, всі євреї світу позбавляться Нетаньягу

За словами джерела, група почала переговори з постійними членами Ради Безпеки ООН – США, Китаєм, Росією, Великою Британією і Францією – з візиту до Пекіна в понеділок, а також відвідає інші країни.

"Основна мета контактної групи – якнайшвидше оголосити про припинення вогню і направити гуманітарну допомогу в Газу. Кінцева мета групи – сприяти розв'язанню проблеми двох держав у рамках міжнародно визнаних параметрів; щоб палестинці жили у своїй країні в безпеці, в умовах стабільності й процвітання", – сказав співрозмовник.

Він додав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не брав участі в пекінській частині туру і також пропустить поїздку групи до Москви у вівторок, оскільки президент Тайїп Ердоган перебуває з візитом в Алжирі.

Reuters зазначає, що група зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Емманюелем Макроном під час візитів до Великої Британії й Франції в середу.

Окремо група з 87 турків, турків-кіпріотів і їхніх родичів прибула до Єгипту з Гази в понеділок, і, як очікується, вилетить до Стамбула у вівторок пізно ввечері, йдеться в матеріалі.

17 листопада 2023 року президент Туреччини Ердоган прилетів до Німеччини для переговорів із канцлером Олафом Шольцем.

Канцлер Німеччини навряд чи погодиться на запит глави Туреччини щодо купівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, оскільки напруженість у відносинах між країнами зростає через низку питань.

Читайте також: Хрест проти півмісяця. Що стоїть за антизахідною риторикою Ердогана і куди він веде Туреччину

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.