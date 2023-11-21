Туреччина та шість мусульманських країн будуть домагатись припинення вогню в Газі — Reuters
Новостворена група, що складається з високопосадовців із кількох мусульманських країн, відвідає п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН та інших, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі. Про це передає агентство Reuters із посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.
У матеріалі зазначили, що група була сформована на початку листопада на саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва (ОІС) в Ер-Ріяді.
До неї увійшли міністри закордонних справ і представники Туреччини, Катару, Єгипту, Йорданії, Нігерії, Саудівської Аравії, Індонезії, Палестинської автономії, а також генеральний секретар ОІС, написали журналісти.
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За словами джерела, група почала переговори з постійними членами Ради Безпеки ООН – США, Китаєм, Росією, Великою Британією і Францією – з візиту до Пекіна в понеділок, а також відвідає інші країни.
"Основна мета контактної групи – якнайшвидше оголосити про припинення вогню і направити гуманітарну допомогу в Газу. Кінцева мета групи – сприяти розв'язанню проблеми двох держав у рамках міжнародно визнаних параметрів; щоб палестинці жили у своїй країні в безпеці, в умовах стабільності й процвітання", – сказав співрозмовник.
Він додав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не брав участі в пекінській частині туру і також пропустить поїздку групи до Москви у вівторок, оскільки президент Тайїп Ердоган перебуває з візитом в Алжирі.
Reuters зазначає, що група зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Емманюелем Макроном під час візитів до Великої Британії й Франції в середу.
Окремо група з 87 турків, турків-кіпріотів і їхніх родичів прибула до Єгипту з Гази в понеділок, і, як очікується, вилетить до Стамбула у вівторок пізно ввечері, йдеться в матеріалі.
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