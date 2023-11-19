RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган: Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена, всі євреї світу позбавляться Нетаньягу

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 09:31
Ердоган: Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена, всі євреї світу позбавляться Нетаньягу - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що хоче перевірити Ізраїль на наявність ядерної зброї. Про це він повідомив на пресконференції після повернення з Німеччини, цитує його газета Turkiye.

За його словами, "понад тисяча" юристів звернулися до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування дій Ізраїлю та відмову Єрусалима від участі в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена поза всяким сумнівом, поки не стала надто пізно. Як Туреччина, ми звертаємося з цим закликом. Я закликаю всю світову громадську думку не допускати цього", — сказав Ердоган.

Він зазначив, що 60% населення Ізраїлю нібито виступає проти чинного прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

"Ми позбавляємося Нетаньягу. Ізраїль позбудеться його, і всі євреї світу теж позбудуться його. Зараз усі годують його зброєю, годують грошима, але ця ситуація змушує країни ті, хто підтримує його, платити свою ціну", — резюмував турецький лідер.

  • У жовтні Ердоган уже називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".
  • 13 листопада Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази й операцію проти терористів ХАМАС і заявив, що політична кар'єра Нетаньягу добігає кінця.
  • В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС "повстанцями", а Ізраїль – "терористами".

Читайте також: Хрест проти півмісяця. Що стоїть за антизахідною риторикою Ердогана і куди він веде Туреччину

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнаІзраїльядерна зброясектор ГазаХАМАСРеджеп Тайїп ЕрдоганБіньямін Нетаньягу

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 