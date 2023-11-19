Ердоган: Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена, всі євреї світу позбавляться Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що хоче перевірити Ізраїль на наявність ядерної зброї. Про це він повідомив на пресконференції після повернення з Німеччини, цитує його газета Turkiye.

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За його словами, "понад тисяча" юристів звернулися до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування дій Ізраїлю та відмову Єрусалима від участі в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена поза всяким сумнівом, поки не стала надто пізно. Як Туреччина, ми звертаємося з цим закликом. Я закликаю всю світову громадську думку не допускати цього", — сказав Ердоган.

Він зазначив, що 60% населення Ізраїлю нібито виступає проти чинного прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

"Ми позбавляємося Нетаньягу. Ізраїль позбудеться його, і всі євреї світу теж позбудуться його. Зараз усі годують його зброєю, годують грошима, але ця ситуація змушує країни ті, хто підтримує його, платити свою ціну", — резюмував турецький лідер.

У жовтні Ердоган уже називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

13 листопада Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази й операцію проти терористів ХАМАС і заявив, що політична кар'єра Нетаньягу добігає кінця.

В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС "повстанцями", а Ізраїль – "терористами".

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