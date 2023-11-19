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Эрдоган: Ядерное оружие Израиля должно быть проверено, евреи мира избавятся от Нетаньяху

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19.11.2023, 09:31
Эрдоган: Ядерное оружие Израиля должно быть проверено, евреи мира избавятся от Нетаньяху - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет проверить Израиль на наличие ядерного оружия. Об этом он сообщил на пресс-конференции после возвращения из Германии, цитирует его газета Turkiye.

По его словам, "более тысячи" юристов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование действий Израиля и отказ Иерусалима от участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

"Ядерное оружие Израиля должно быть проверено вне всякого сомнения, пока не стало слишком поздно. Как Турция, мы обращаемся с этим призывом. Я призываю все мировое общественное мнение не допускать этого", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что 60% населения Израиля якобы выступает против действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

"Мы избавляемся от Нетаньяху. Израиль избавится от него, и все евреи мира тоже избавятся от него. В настоящий момент все кормят его оружием, кормят деньгами, но эта ситуация заставляет страны те, кто поддерживают его, платить свою цену", — резюмировал турецкий лидер. 

  • В октябре Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".
  • 13 ноября Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу.
  • В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами". 

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Дмитрий Гриниченко
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