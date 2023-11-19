Эрдоган: Ядерное оружие Израиля должно быть проверено, евреи мира избавятся от Нетаньяху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет проверить Израиль на наличие ядерного оружия. Об этом он сообщил на пресс-конференции после возвращения из Германии, цитирует его газета Turkiye.
По его словам, "более тысячи" юристов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование действий Израиля и отказ Иерусалима от участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Ядерное оружие Израиля должно быть проверено вне всякого сомнения, пока не стало слишком поздно. Как Турция, мы обращаемся с этим призывом. Я призываю все мировое общественное мнение не допускать этого", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что 60% населения Израиля якобы выступает против действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Мы избавляемся от Нетаньяху. Израиль избавится от него, и все евреи мира тоже избавятся от него. В настоящий момент все кормят его оружием, кормят деньгами, но эта ситуация заставляет страны те, кто поддерживают его, платить свою цену", — резюмировал турецкий лидер.
- В октябре Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".
- 13 ноября Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу.
- В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами".
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