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В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами"

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 21:16
В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС
Эли Коэн (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который призвал изолировать Израиль на международной арене и назвал террористов ХАМАС "повстанцами, пытающимися защитить свою родину и жизнь". Коэн в соцсети Х отметил, что турецкий лидер "искажает реальность".

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Сегодня Эрдоган заявил, что Израиль "тотально уничтожает" сектор Газа и его жителей, и назвал страну "террористическим государством". Он также сказал, что "никогда не будет стесняться озвучивать", что ХАМАС – это "повстанцы, пытающиеся защитить свою родину и жизнь".

Коэн ответил: "Те, кто принимает архитерористов и поощряет террористические организации, не будут проповедовать мораль государству Израиль. Турецкий президент искажает реальность и снова оказался на неправильной стороне истории, наряду с прославителями массовых убийств в Иране, Ливане, Сирии и Йемене".

Он добавил, что Израиль является правовым государством, которое действует согласно международному праву и будет продолжать войну против террористов ХАМАС, "которые хуже ИГИЛ".

  • В октябре Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".
  • 13 ноября Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу.

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Оксана Житнюк
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