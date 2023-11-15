В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами"

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который призвал изолировать Израиль на международной арене и назвал террористов ХАМАС "повстанцами, пытающимися защитить свою родину и жизнь". Коэн в соцсети Х отметил, что турецкий лидер "искажает реальность".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сегодня Эрдоган заявил, что Израиль "тотально уничтожает" сектор Газа и его жителей, и назвал страну "террористическим государством". Он также сказал, что "никогда не будет стесняться озвучивать", что ХАМАС – это "повстанцы, пытающиеся защитить свою родину и жизнь".

Коэн ответил: "Те, кто принимает архитерористов и поощряет террористические организации, не будут проповедовать мораль государству Израиль. Турецкий президент искажает реальность и снова оказался на неправильной стороне истории, наряду с прославителями массовых убийств в Иране, Ливане, Сирии и Йемене".

Он добавил, что Израиль является правовым государством, которое действует согласно международному праву и будет продолжать войну против террористов ХАМАС, "которые хуже ИГИЛ".

В октябре Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

13 ноября Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу.

Читайте также: Крест против полумесяца. Что стоит за антизападной риторикой Эрдогана и куда он ведет Турцию

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.