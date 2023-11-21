Турция и шесть мусульманских стран будут добиваться прекращения огня в Газе — Reuters

Новосозданная группа, состоящая из чиновников из нескольких мусульманских стран, посетит пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН и других, чтобы призвать к немедленному прекращению огня в Газе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции.

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В материале отметили, что группа была сформирована в начале ноября на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

В нее вошли министры иностранных дел и представители Турции, Катара, Египта, Иордании, Нигерии, Саудовской Аравии, Индонезии, Палестинской автономии, а также генеральный секретарь ОИС, написали журналисты.

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По словам источника, группа начала переговоры с постоянными членами Совета Безопасности ООН – США, Китаем, Россией, Великобританией и Францией – с визита в Пекин в понедельник, а также посетит другие страны.

"Основная цель контактной группы – как можно быстрее объявить о прекращении огня и направить гуманитарную помощь в Газу. Конечная цель группы – способствовать решению проблемы двух государств в рамках международно признанных параметров; чтобы палестинцы жили в своей стране в безопасности, в условиях стабильности и процветания", – сказал собеседник.

Он добавил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не принимал участия в пекинской части тура и также пропустит поездку группы в Москву во вторник, поскольку президент Тайип Эрдоган находится с визитом в Алжире.

Reuters отмечает, что группа встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время визитов в Великобританию и Францию в среду.

Отдельно группа из 87 турков, турков-киприотов и их родственников прибыла в Египет из Газы в понедельник, и, как ожидается, вылетит в Стамбул во вторник поздно вечером, говорится в материале.

17 ноября 2023 года президент Турции Эрдоган прилетел в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем.

Канцлер Германии вряд ли согласится на запрос главы Турции о покупке истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку напряженность в отношениях между странами растет из-за ряда вопросов.

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