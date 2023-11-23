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Глава Минобороны Израиля: Интенсивная война будет продолжаться еще минимум два месяца

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 21:16
Глава Минобороны Израиля: Интенсивная война будет продолжаться еще минимум два месяца - Фото
Йоав Галлант (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивная война против ХАМАС после перемирия будет продолжаться еще как минимум два месяца. Об этом он сообщил бойцам 13 диверсионного подразделения "Шайетет", цитирует его Times of Israel.

По его словам, как только закончится короткое перемирие с ХАМАС, израильские военные возобновят интенсивные боевые действия еще как минимум на два месяца.

"То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой. Во время этой передышки от вас требуется организоваться, подготовиться, провести расследование, пополнить запасы оружия и быть готовыми продолжать", — сказал Галлант.

Он отметил, что Израилю нужно одержать победу и создать импульс для дальнейшего освобождения заложников. 

"Будет много операций, в которых будет чем заняться, пока не исчезнет военная угроза со стороны сектора Газа", — резюмировал глава ведомства.

  • 28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".
  • 22 ноября власти Израиля проголосовали за план, позволяющий вернуть из плена террористов ХАМАС по меньшей мере 50 заложников в обмен на несколько дней остановки наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

Читайте также: Израиль. Президент говорит о "критических часах" перед освобождением заложников 

Дмитрий Гриниченко
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