Израиль и ХАМАС впервые начали перемирие на четыре дня с момента нападения боевиков: карта

24 ноября, с 07:00, стартовало четырехдневное перемирие, заключенное при посредничестве Катара между Израилем и террористической организацией ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

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За несколько часов до временного прекращения огня в граничащих с Газой израильских городах раздались ракетные сирены оповещения – сообщили об интенсивных обстрелах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по всей Газе, поскольку военные стремились максимально продвинуть свою миссию против ХАМАС в последние часы до перемирия, пишет СМИ.

Катарские посредники сообщили, что в 16:00 будут освобождены 13 заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, затем будет освобождено неопределенное количество палестинских заключенных из Израиля.

В течение следующих четырех дней планируется освободить по меньшей мере 50 женщин и детей из плена в Газе, около 190 останутся в руках ХАМАС, пишет издание.

За этот же период ожидается освобождение 150 палестинских заключенных – это преимущественно женщины и несовершеннолетние, некоторые из них осуждены за покушение на убийство, отмечает СМИ.

Это соглашение стимулирует освобождение заложников: Израиль соглашается на дополнительный день перемирия за десять дополнительных освобожденных ХАМАС заложников, поясняет медиа.

Соглашение также обеспечит поставку топлива и гуманитарных грузов в Газу во время перемирия, что станет первым прекращением боевых действий с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. В результате атаки боевики убили около 1200 человек, большинство из которых были гражданскими, и взяли 240 заложников, сообщает издание.

Ситуация в Газе, по данным OSINT-проекта War Mapper, по состоянию на 22 ноября:

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

До наземной операции Израиль начал наносить массированные и точечные ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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