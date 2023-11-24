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ХАМАС начал выпускать заложников: Таиланд подтвердил освобождение 12 своих граждан

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24.11.2023, 17:01
ХАМАС начал выпускать заложников: Таиланд подтвердил освобождение 12 своих граждан - Фото
Сретта Тависин (Фото - Twitter Srettha Thavisin)

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин подтвердил освобождение 12 граждан Таиланда, которые удерживались террористами ХАМАС в секторе Газа. Об этом он написал в X (Twitter).

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"Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена будут сообщены дополнительно. Пожалуйста, следите за обновлениями", – написал премьер.

Египет ранее сообщал, что 12 граждан Таиланда, которые были захвачены террористами ХАМАС во время нападения на территорию Израиля 7 октября, будут освобождены в дополнение к 13 заложникам-израильтянам.

Сегодня вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, во время которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Ранее катарские посредники сообщали, что в 16:00 будут выпущены 13 израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, взамен будут освобождены палестинские заключенные, которые отбывают наказание в Израиле.

В течение четырех дней планируется освободить из плена в Газе по меньшей мере 50 женщин и детей, около 190 заложников пока останутся в руках ХАМАС.

  • Во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября террористы убили около 1200 человек. 
  • ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы захватили в Израиле и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о пропавших без вести продолжается.
  • ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

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Сергей Бережной
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