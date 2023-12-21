ХАМАС отказался от переговоров по заложникам. Израиль: сдавайтесь или умрите
ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение террористами заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.
Представитель ХАМАС заявил AFP, что предварительным условием террористов для начала любых переговоров об освобождении заложников является полное прекращение огня и выход ЦАХАЛ из сектора Газа.
Руководство Израиля в ответ заявило, что не будет рассматривать такое требование.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снова повторил, что военная операция в секторе Газа будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели — полное уничтожение ХАМАС и освобождение всех израильских заложников.
Нетаньяху добавил, что у ХАМАС "очень простой выбор: сдаться или умереть. Других вариантов у них нет и не будет".
Премьер также сказал, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен гарантировать, что Газа больше не будет представлять для него угрозу.
19 декабря президент страны Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов к новой паузе в боевых действиях против ХАМАС в обмен на освобождение остальных заложников, которых террористы удерживают в секторе Газа.
С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.
В период временного перемирия 105 заложников ХАМАС были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных, которые находились в тюрьмах Израиля. Израиль ставит целью возвращение остающихся в руках ХАМАС 129 заложников.
1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
- 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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