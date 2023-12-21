ХАМАС отказался от переговоров по заложникам. Израиль: сдавайтесь или умрите

Беньямин Нетаньяху: У ХАМАС "очень простой выбор: сдаться или умереть. Других вариантов у них нет и не будет"

Беньямин Нетаньяху (Фото - EPA)

ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение террористами заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Представитель ХАМАС заявил AFP, что предварительным условием террористов для начала любых переговоров об освобождении заложников является полное прекращение огня и выход ЦАХАЛ из сектора Газа.

Руководство Израиля в ответ заявило, что не будет рассматривать такое требование.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снова повторил, что военная операция в секторе Газа будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели — полное уничтожение ХАМАС и освобождение всех израильских заложников.

Нетаньяху добавил, что у ХАМАС "очень простой выбор: сдаться или умереть. Других вариантов у них нет и не будет".

Премьер также сказал, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен гарантировать, что Газа больше не будет представлять для него угрозу.

19 декабря президент страны Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов к новой паузе в боевых действиях против ХАМАС в обмен на освобождение остальных заложников, которых террористы удерживают в секторе Газа.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

В период временного перемирия 105 заложников ХАМАС были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных, которые находились в тюрьмах Израиля. Израиль ставит целью возвращение остающихся в руках ХАМАС 129 заложников.

1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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