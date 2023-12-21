ХАМАС відмовився від переговорів щодо заручників. Ізраїль: Здавайтеся чи помріть

Беньямін Нетаньягу: У ХАМАС "дуже простий вибір: здатися чи померти. Інших варіантів у них немає і не буде"

Беньямін Нетаньягу (Фото - EPA)

ХАМАС відмовився від переговорів з Ізраїлем щодо гуманітарного припинення вогню в секторі Гази в обмін на звільнення терористами заручників. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Представник ХАМАС заявив AFP, що попередньою умовою терористів для початку будь-яких переговорів щодо звільнення заручників є повне припинення вогню та вихід ЦАХАЛ із сектору Гази.

Керівництво Ізраїлю у відповідь заявило, що не розглядатиме таку вимогу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову повторив, що воєнна операція в секторі Гази йтиме доти, доки не буде досягнуто всіх її цілей — повне знищення ХАМАС та звільнення всіх ізраїльських заручників.

Нетаньягу додав, що у ХАМАС "дуже простий вибір: здатися чи померти. Інших варіантів у них немає і не буде".

Прем'єр також сказав, що після знищення ХАМАС Ізраїль повинен гарантувати, що Газа більше не загрожуватиме йому.

19 грудня президент країни Іцхак Герцог заявив, що Ізраїль готовий до нової паузи в бойових діях проти ХАМАС в обмін на визволення решти заручників, яких терористи утримують у секторі Гази.

З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.

У період тимчасового перемир'я 105 заручників ХАМАС було звільнено в обмін на 240 палестинських ув'язнених, які перебували у в'язницях Ізраїлю. Ізраїль ставить за мету повернення залишених у руках ХАМАС 129 заручників.

1 грудня воєнні дії було відновлено, попри те, що було погоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного у порушенні угоди.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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