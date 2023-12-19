Ізраїль заявив, що готовий до паузи у війні проти ХАМАС в обмін на визволення заручників

Ізраїль готовий до нової паузи у бойових діях проти ХАМАС в обмін на звільнення решти заручників, заявив президент країни

Іцхак Герцог (Фото - Офіс президента)

Ізраїль готовий до нової паузи у бойових діях проти ХАМАС в обмін на визволення решти заручників, яких терористи утримують у секторі Гази. Про це заявив президент країни Іцхак Герцог послам 80 країн світу, повідомляє The Times of Israel.

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Як повідомляє видання, Герцог прийняв послів та членів дипломатичного корпусу з більш ніж 80 країн для обговорення ситуації в Ізраїлі та у секторі Гази.

Він повідомив послам, що Ізраїль готовий укласти нову угоду для повернення заручників, і описав зусилля Ізраїлю, які робляться в секторі Гази в гуманітарній сфері.

"Я можу підтвердити, що Ізраїль готовий до ще однієї гуманітарної паузи та додаткової гуманітарної допомоги, щоб забезпечити звільнення заручників", – сказав президент Ізраїлю.

Він також підкреслив, що відповідальність за ситуацію, що склалася у секторі Гази, повністю лежить на лідері ХАМАС Ях'є Сінварі і керівництві терористів.

Розвідслужби вважають Сінвара одним із головних організаторів терористичної атаки 7 жовтня.

З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.

1 грудня воєнні дії було відновлено, попри те, що було погоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного у порушенні угоди.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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