Лідер ХАМАС: Сховища для цивільних у секторі Гази мала побудувати ООН

Один із засновників терористичного угруповання ХАМАС Муса Абу Марзук заявив в інтерв'ю російському пропагандистському каналу Russia Today, що безпекою цивільних у секторі Гази має займатися ООН, а не ХАМАС, який з 2007 року повністю контролює територію сектору.

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Мазрука, який вважається ідеологом ХАМАС і є заступником голови політбюро цієї терористичної організації, запитали, чому ХАМАС побудував у секторі Гази велику мережу підземних комунікацій, але не займався підготовкою сховищ для цивільного населення.

Лідер "Хамас" у відповідь заявив, що тунелі потрібні для захисту терористів від ударів Ізраїлю, а безпека цивільного населення сектору Гази є відповідальністю ООН.

"Ми побудували тунелі, бо у нас не було іншого способу захиститися від знищення... У тунелях ми воюємо. Разом з тим усі знають, що 75% населення сектору Гази – біженці, тому обов'язок їх захищати лежить на Організації Об'єднаних Націй. Згідно з Женевськими конвенціями забезпечення потреб цивільного населення на окупованих територіях є обов'язком окупантів", – сказав Мазрук.

У серпні 2005 року Ізраїль повністю вивів свої війська із сектора Гази в рамках "Плану одностороннього розмежування", було також ліквідовано всі ізраїльські поселення на території сектору.

У липні 2007 року терористичне угруповання ХАМАС взяло під повний контроль державні установи й сили безпеки Палестинської національної автономії в секторі Гази та зберігає цей контроль досі.

Муса Абу Марзук розпочав політичну кар'єру у 1986 році в організації "Брати-мусульмани". 1989 року увійшов до керівництва ХАМАС, у 1992-1995 роках був головою політбюро терористичного угруповання, зараз є заступником її лідера. Брав участь в обміні ізраїльського військовослужбовця Гілада Шаліта на сотні палестинських ув'язнених у 2009 році. Неодноразово приїжджав до Москви та був прийнятий в МЗС Росії у складі "офіційних делегацій" ХАМАС.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 220 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що Ізраїль заздалегідь попередив цивільних про небезпеку, тоді як ХАМАС "цього не зробив перед тим, як почати вбивати людей".

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