Лидер ХАМАС: Убежища для гражданских в секторе Газа должна была построить ООН

Один из основателей террористической группировки ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today, что безопасностью гражданских в секторе Газа должна заниматься ООН, а не ХАМАС, который с 2007 года полностью контролирует территорию сектора.

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Мазрука, который считается идеологом ХАМАС и является заместителем главы политбюро этой террористической организации, спросили, почему ХАМАС выстроил в секторе Газа обширную сеть подземных коммуникаций, но не занимался подготовкой убежищ для гражданского населения.

Лидер ХАМАС в ответ заявил, что туннели нужны для защиты террористов от ударов Израиля, а безопасность гражданского населения сектора Газа является ответственностью ООН.

"Мы построили туннели, потому что у нас не было другого способа защититься от уничтожения... В туннелях мы воюем. При этом все знают, что 75% населения сектора Газа – беженцы, поэтому обязанность их защищать лежит на Организации Объединенных Наций. Согласно Женевским конвенциям, обеспечение нужд гражданского населения на оккупированных территориях является обязанностью оккупантов", – сказал Мазрук.

В августе 2005 года Израиль полностью вывел свои войска из сектора Газа в рамках "Плана одностороннего размежевания", были также ликвидированы все израильские поселения на территории сектора.

В июле 2007 года террористическая группировка ХАМАС взяла под полный контроль государственные учреждения и силы безопасности Палестинской национальной автономии в секторе Газа и сохраняет этот контроль до сих пор.

Муса Абу Марзук начал политическую карьеру в 1986 году в организации "Братья-мусульмане". В 1989 году вошел в руководство ХАМАС, в 1992-1995 годах был главой политбюро террористической группировки, сейчас является заместителем ее лидера. Участвовал в обмене израильского военнослужащего Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных в 2009 году. Неоднократно приезжал в Москву и был принят в МИД России в составе "официальных делегаций" ХАМАС.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников более 220 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Израиль заранее предупредил гражданских об опасности, в то время как ХАМАС "этого не сделал перед тем, как начать убивать людей".

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