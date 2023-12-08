ХАМАС порушив перемир'я вже за 15 хвилин після його початку – полковник ЦАХАЛ

Терористи ХАМАС почали порушувати режим припинення вогню одразу після його початку, розповів командир передових частин ЦАХАЛ у секторі Гази

Палестинські бойовики угруповання ХАМАС (Фото - EPA)

Терористи ХАМАС почали порушувати угоду про припинення вогню одразу після її початку 24 листопада. Про це розповів полковник Сил оборони Ізраїлю, який командував передовими частинами ЦАХАЛ у секторі Гази, повідомляє The Times of Israel.

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Тимчасове припинення вогню, яке було умовою передачі терористами ХАМАС кількох груп захоплених в Ізраїлі 7 жовтня заручників, розпочалося 24 листопада і було порушене терористами вже за 15 хвилин, розповів виданню командир 8717-го батальйону "Алон" 261-ї бригади ЦАХАЛ.

"О 7-й ранку почалося перемир'я, а о 7:15 на нас з усіх боків побігли десятки терористів. Деякі з них відкрили вогонь, і наші військові їх знищили. З 7:15 до 8:30 ранку ми вбили 20 терористів. Після цього вони зрозуміли, що з нами зв'язуватися не варто, і припинили нападати", – сказав полковник Ісраель (повне ім'я газета не повідомляє з міркувань безпеки).

Він також розповів, що вранці 24 листопада палестинська родина спробувала повернутися до свого будинку в цьому районі, і під прикриттям її проходу терорист почав обстрілювати позиції ізраїльських військових.

"Ми відкрили вогонь у відповідь, я не знаю, влучили чи ні, швидше за все, він втік. Наступного ранку ми знайшли його "калашников" і його форму", – сказав військовий.

Він також зазначив, що цей випадок наочно показує методи ХАМАС – вести війну під прикриттям цивільних.

"У них немає милосердя навіть до своїх родин, до своїх дітей", – сказав військовий.

24 листопада набуло чинності припинення вогню в секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Вранці 1 грудня військові дії було відновлено, попри те, що було погоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного в порушенні угоди.

7 жовтня 2023 року при вторгненні терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що на 24 листопада із сектору Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

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