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У Кулеби заявили, що з Гази вже евакуювали 259 українців

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24.11.2023, 16:31
У Кулеби заявили, що з Гази вже евакуювали 259 українців - Фото
Сектор Гази (Фото: ЕРА, Mohammed Saber)

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі для LIGA.net заявив, що станом на 24 листопада із сектора Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 людей.

За словами речника МЗС, 24 листопада із Гази до Єгипту евакуювали вісьмох українців, ще 26 — доставили з Єгипту до Молдови.

"Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України. Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти з Гази 259 людей", – наголосив він.

Минулого тижня Ніколенко писав, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.

  • 8 листопада Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази.
  • 11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.
Уляна Кричковська, Марко Сировой
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