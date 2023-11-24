У Кулеби заявили, що з Гази вже евакуювали 259 українців

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі для LIGA.net заявив, що станом на 24 листопада із сектора Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 людей.

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За словами речника МЗС, 24 листопада із Гази до Єгипту евакуювали вісьмох українців, ще 26 — доставили з Єгипту до Молдови.

"Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України. Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти з Гази 259 людей", – наголосив він.

Минулого тижня Ніколенко писав, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.

8 листопада Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази.

11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.

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