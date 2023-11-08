Зеленський заявив, що з Гази евакуювали перших 43 українців

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 українців з сектору Гази. Відповідний допис він поширив у X (Twitter).

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"Зараз вони у безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу", – написав глава держави.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко надав деталі евакуації. Він повідомив, що українські консули зустріли українців на КПП "Рафах", забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування, готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн.

"Евакуація громадян України із сектору Гази триває. Нині активно залучені наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства. Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано", – написав Ніколенко.

Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови, додав Зеленський.

Робота щодо евакуації триває.

Минулого тижня Ніколенко писав, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

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