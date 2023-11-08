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Зеленский заявил, что из Газы эвакуировали первых 43 украинцев

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08.11.2023, 12:00
Зеленский заявил, что из Газы эвакуировали первых 43 украинцев - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
дополнено

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно эвакуировала первую группу из 43 украинцев из сектора Газа. Соответствующее сообщение он опубликовал в X (Twitter).

"Сейчас они находятся в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь", – написал глава государства.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко предоставил детали эвакуации. Он сообщил, что украинские консулы встретили украинцев на КПП "Рафах", обеспечили их перевозку к месту временного пребывания, готовится дальнейший перелет в одну из соседних с Украиной стран.

"Эвакуация граждан Украины из сектора Газа продолжается. В настоящее время активно вовлечены наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства. Работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Разрешение на выезд нового количества граждан получено", – написал Николенко.

Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы, добавил Зеленский.

Работа по эвакуации продолжается.

На прошлой неделе Николенко писал, что 358 украинцев желают выехать из Газы. В основном это женщины и дети.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • 9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

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Милана Головань
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