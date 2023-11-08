У Туреччині перекрутили слова Зеленського про Газу. Посольство України: РФ хоче нас посварити
Турецькі медіа перекрутили слова президента Володимира Зеленського про війну Ізраїлю проти терористів ХАМАСу. Посольство Києва в Анкарі заявило про спроби РФ посварити Україну та Туреччину. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За словами дипломатів, турецькі медіа невірно трактували висловлювання Зеленського, який говорив в інтерв'ю про тих, хто розпалює ворожнечу та конфлікт на Близькому Сході, маючи на увазі Росію та Іран.
"Саме Росію та Іран президент України відзначив як спонсорів тероризму, і вони, як відомо для багатьох країн світу, не дотримуються жодних правил і законів", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що глава держави вказав на важливість захисту цивільних та надання гуманітарної допомоги.
- Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.
- Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
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