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У Туреччині перекрутили слова Зеленського про Газу. Посольство України: РФ хоче нас посварити

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 09:19
У Туреччині перекрутили слова Зеленського про Газу. Посольство України: РФ хоче нас посварити - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Турецькі медіа перекрутили слова президента Володимира Зеленського про війну Ізраїлю проти терористів ХАМАСу. Посольство Києва в Анкарі заявило про спроби РФ посварити Україну та Туреччину. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами дипломатів, турецькі медіа невірно трактували висловлювання Зеленського, який говорив в інтерв'ю про тих, хто розпалює ворожнечу та конфлікт на Близькому Сході, маючи на увазі Росію та Іран.

"Саме Росію та Іран президент України відзначив як спонсорів тероризму, і вони, як відомо для багатьох країн світу, не дотримуються жодних правил і законів", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що глава держави вказав на важливість захисту цивільних та надання гуманітарної допомоги.

Представництво заявляє, що у мережі поширюється фейк, який потрібен для перекручування слів президента для турецького суспільства.
"Проти України триває несправедлива війна, яка торкнулася мільйонів українців. Ми однозначно не можемо підтримувати такі жахи і закликаємо світ зробити все можливе, щоб припинити страждання цивільних. Україна послідовно виступає за захист людського життя. Росія, яка розпочала війну проти України, зацікавлена відвернути увагу світу від неї і посварити Україну з партнерами", – наголосили в посольстві.
Дипломати написали, що вдячні Туреччині та її президенту Реджепу Тайїпу Ердогану за підтримку України.
Раніше турецькі ЗМІ написали новини з витримками з інтерв'ю Зеленського каналу NBC News, де він сказав, що "є пожежа, що горить між Ізраїлем та Палестиною, і деякі люди досі продовжують кидати у цей вогонь сірники". Це викликало гнівні коментарі з боку турецьких користувачів, які, ймовірно, сприйняли це як звинувачення Туреччини в розпалюванні конфлікту на Близькому Сході. Подібну тезу активно підхопили російські пропагандисти, які почали писати, що "Зеленський розлютив турків".
  • Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.
  • Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: Ердоган назвав ХАМАС "визвольною групою моджахедів". Сказав, що не поїде до Ізраїлю

Дмитро Гриниченко
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