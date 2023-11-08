В Турции перекрутили слова Зеленского о Газе. Посольство Украины: РФ хочет нас рассорить

Турецкие медиа перекрутили слова президента Владимира Зеленского о войне Израиля против террористов ХАМАС. Посольство Киева в Анкаре заявило о попытках РФ рассорить Украину и Турцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По словам дипломатов, турецкие медиа неверно трактовали высказывания Зеленского, который говорил в интервью о тех, кто разжигает вражду и конфликт на Ближнем Востоке, имея в виду Россию и Иран.

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил в качестве спонсоров терроризма, и они, как известно для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава государства указал на важность защиты гражданских и предоставления гуманитарной помощи.

Представительство заявляет, что в сети распространяется фейк, который нужен для перекручивания слов президента для турецкого общества. Разбор | Крест против полумесяца. Что за антизападной риторикой Эрдогана и куда он ведет Турцию Читайте также: "Против Украины продолжается несправедливая война, которая затронула миллионы украинцев. Мы однозначно не можем поддерживать такие ужасы и призываем мир сделать все возможное, чтобы прекратить страдания гражданских. Украина последовательно выступает за защиту человеческой жизни. Россия, начавшая войну против Украины, заинтересована отвлечь внимание мира от нее и рассорить Украину с партнерами", — подчеркнули в посольстве. Дипломаты написали, что благодарны Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку Украины.

Ранее турецкие СМИ написали новости с выдержками из интервью Зеленского каналу NBC News, где он сказал, что "есть пожар, горящий между Израилем и Палестиной, и некоторые люди до сих пор продолжают бросать в этот огонь спички". Это вызвало гневные комментарии со стороны турецких пользователей, которые, вероятно, восприняли это как якобы обвинение Турции в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. Подобный тезис активно подхватили российские пропагандисты, которые начали писать, что "Зеленский разозлил турков". При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. Читайте также: Эрдоган назвал ХАМАС "освободительной группой моджахедов". Сказал, что не поедет в Израиль

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