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В Кулебы заявили, что из Газы уже эвакуировали 259 украинцев

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24.11.2023, 16:31
В Кулебы заявили, что из Газы уже эвакуировали 259 украинцев - Фото
Сектор Газа (Фото: ЕРА, Mohammed Saber)

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

По словам пресс-секретаря МИД, 24 ноября из Газы в Египет эвакуировали восьмерых украинцев, еще 26 — доставили из Египта в Молдову.

"Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину. Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти из Газы 259 человек", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Николенко писал, что 358 украинцев желают уехать из Газы. В основном это женщины и дети.

  • 8 ноября Зеленский заявил, что Украина успешно эвакуировала первую группу из 43 украинцев из сектора Газа.
  • 11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.
Ульяна Кричковская, Марк Сировой
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