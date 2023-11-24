В Кулебы заявили, что из Газы уже эвакуировали 259 украинцев

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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По словам пресс-секретаря МИД, 24 ноября из Газы в Египет эвакуировали восьмерых украинцев, еще 26 — доставили из Египта в Молдову.

"Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину. Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти из Газы 259 человек", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Николенко писал, что 358 украинцев желают уехать из Газы. В основном это женщины и дети.

8 ноября Зеленский заявил, что Украина успешно эвакуировала первую группу из 43 украинцев из сектора Газа.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

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