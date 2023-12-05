Перед тим як випустити заручників, ХАМАС накачує їх клоназепамом – МОЗ Ізраїлю

Перед передаванням заручників представникам Червоного Хреста терористи ХАМАС наказували людям випити транквілізатори, щоб вони "виглядали безтурботно"

Плакат із портретами заручників ХАМАС (Фото - EPA)

Перед передаванням заручників представникам Червоного Хреста терористи ХАМАС наказували людям випити транквілізатори. Про це заявили на засіданні комітету кнесету представник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.

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Терористи хотіли, щоб випущені ними заручники виглядали "спокійними, щасливими та оптимістичними", попри перенесене ними за 50 днів перебування в секторі Гази фізичне та психологічне насильство.

Експерт міністерства стверджує, що заручникам давали таблетки клоназепаму (інші назви – клонекс, клонопін та ривотрил), який використовується для профілактики та лікування тривожних розладів, судом, біполярної манії, збудження, пов'язаного з психозом, та обсесивно-компульсивного розладу.

Раніше питання про те, що терористи випускали заручників під транквілізаторами, поставили члени сімей звільнених людей, які виступали в комітеті.

Члени комітету кнесету закликали Міністерство охорони здоров'я розіслати міжнародним та національним медичним організаціям офіційну доповідь з доказами використання препаратів та іншими результатами медичних обстежень звільнених заручників.

28 листопада у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста заявили, що їхні представники не можуть потрапити до заручників, яких утримує ХАМАС, тому що терористи розмістили їх у зоні бойових дій.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та літні люди.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.

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