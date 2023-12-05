Перед тем как выпустить заложников, ХАМАС накачивает их клоназепамом – минздрав Израиля

Перед передачей заложников представителям Красного Креста террористы ХАМАС приказывали людям выпить транквилизаторы, чтобы они "выглядели безмятежно"

Плакат с портретами заложников ХАМАС (Фото - EPA)

Перед передачей заложников представителям Красного Креста террористы ХАМАС приказывали людям выпить транквилизаторы. Об этом заявили на заседании комитета кнессета представитель Министерства здравоохранения Израиля, сообщает The Times of Israel.

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Террористы хотели, чтобы выпущенные ими заложники выглядели "спокойными, счастливыми и оптимистичными", несмотря на перенесенное ими за 50 дней пребывания в секторе Газа физическое и психологическое насилие.

Эксперт министерства утверждает, что заложникам давали таблетки клоназепама (другие названия – клонекс, клонопин и ривотрил), который используется для профилактики и лечения тревожных расстройств, судорог, биполярной мании, возбуждения, связанного с психозом, и обсессивно-компульсивного расстройства.

Ранее вопрос о том, что террористы выпускали заложников под транквилизаторами, подняли выступавшие в комитете члены семей освобожденных людей.

Члены комитета кнессета призвали министерство здравоохранения разослать международным и национальным медицинским организациям официальный доклад с доказательствами использования препаратов и другими результатами медицинских обследования освобожденных заложников.

28 ноября в Международном Комитете Красного Креста заявили, что их представители не могут попасть к заложникам, которых удерживает ХАМАС, потому что террористы разместили их в зоне боевых действий.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

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