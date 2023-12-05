ООН "ошеломляюще молчит" о применении ХАМАС изнасилований как оружия – посол Израиля

Гилад Эрдан (Фото - EPA)

4 декабря Израиль провел в ООН специальное мероприятие на тему сексуальных преступлений террористов ХАМАС против женщин во время нападения 7 октября, чтобы прервать "ошеломляющее молчание" международных организаций. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что 7 октября Израиль "пережил самую жестокую резню со времен Холокоста; зверства были более варварскими, чем у ИГИЛ, некоторые говорят, что даже хуже, чем у нацистов. Семьи сжигались заживо, детей казнили на глазах у родителей, а родителей казнили на глазах у детей".

"Но на этом преступления не остановились: ХАМАС использовал изнасилования и сексуальное насилие как оружие войны", – сказал посол. По его словам, эти действия не были спонтанными.

"К сожалению, молчание об этом международных организаций, которые, как считается, должны защищать женщин, было ошеломляющим", – заявил Эрдан.

Посол отметил, что представляет Израиль в ООН три с половиной года, но никогда не видел "такого ужасного поведения со стороны агентств ООН", которые "напрямую дискриминируют израильских женщин".

Организация ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, также известная как UN Women, подверглась резкой критике из-за ее заявления от 13 октября, в котором террористическая атака ХАМАС приравнивалась к военной операции Израиля в секторе Газа, но при этом не упоминалось даже название террористической группировки и не осуждались случаи сексуального насилия. Уже в конце ноября организация опубликовала в Instagram осуждение "жестоких атак ХАМАС 7 октября", однако вскоре после этого удалила запись.

При этом ХАМАС, несмотря на растущее количество доказательств совершенных террористами изнасилований, заявил, что эти обвинения являются частью "сионистской пропаганды", которая "демонизирует палестинское сопротивление".

Посол Израиля сказал журналистам, что выбрал штаб-квартиру ООН в качестве места проведения мероприятия, чтобы "подчеркнуть лицемерие и двойные стандарты структуры UN Women и других агентств ООН, которые полностью отреклись от защиты израильских женщин".

25 октября Эрдан призвал к отставке генсека ООН Антониу Гутерриша, так как "генеральный секретарь ООН, который выражает "понимание" кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН".

28 апреля 2022 года омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что только за первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии со стороны российских оккупантов.

10 июля того же года в ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".

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