ООН "приголомшливо мовчить" про застосування ХАМАС зґвалтувань як зброї – посол Ізраїлю

Гілад Ердан (Фото - EPA)

4 грудня Ізраїль провів в ООН спеціальний захід на тему сексуальних злочинів терористів ХАМАС проти жінок під час нападу 7 жовтня, щоб перервати "приголомшливе мовчання" міжнародних організацій. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що 7 жовтня Ізраїль "пережив найжорстокішу різанину з часів Голокосту; звірства були більш варварськими, ніж в ІДІЛ, деякі кажуть, що навіть гірші, ніж у нацистів. Сім'ї спалювали живцем, дітей страчували на очах у батьків, а батьків страчували на очах у дітей.

"Але на цьому злочини не зупинилися: ХАМАС використав зґвалтування та сексуальне насильство як зброю війни", – сказав посол. За його словами, ці дії не були спонтанними.

"На жаль, мовчання про це міжнародних організацій, які, як вважають, повинні захищати жінок, було приголомшливим", – заявив Ердан.

Посол зазначив, що представляє Ізраїль в ООН три з половиною роки, але ніколи не бачив "такої жахливої поведінки з боку агентств ООН", які "безпосередньо дискримінують ізраїльських жінок".

Організація ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, також відома як UN Women, зазнала різкої критики через її заяву від 13 жовтня, в якій терористична атака ХАМАС прирівнювалася до військової операції Ізраїлю в секторі Гази, але водночас не згадувалося навіть назва терористичного угруповання і не засуджувалися випадки сексуального насильства. Вже наприкінці листопада організація опублікувала в Instagram засудження "жорстоких атак ХАМАС 7 жовтня", проте незабаром після цього видалила запис.

Водночас ХАМАС, попри докази скоєних терористами зґвалтувань, що зростають, заявив, що ці звинувачення є частиною "сіоністської пропаганди", яка "демонізує палестинський опір".

Посол Ізраїлю сказав журналістам, що обрав штаб-квартиру ООН як місце проведення заходу, щоб "підкреслити лицемірство та подвійні стандарти структури UN Women та інших агентств ООН, які повністю зреклися захисту ізраїльських жінок".

25 жовтня Ердан закликав до відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша, оскільки "генеральний секретар ООН, який висловлює "розуміння" кампанії масових вбивств дітей, жінок та старих, не вартий очолювати ООН".

28 квітня 2022 року омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що лише за перші два тижні квітня до Офісу омбудсмена надійшло близько 400 заяв про сексуальне насильство з боку російських окупантів.

10 липня того самого року в ООН повідомили, що вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни Росії проти України, і це лише "верхівка айсберга".

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