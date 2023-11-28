Красный Крест: Мы не можем попасть к заложникам ХАМАС, потому что их держат в зоне боев

Представители МККК не могут попасть к заложникам, которых удерживает ХАМАС, потому что террористы разместили их в зоне боевых действий

Акция за освобождение заложников в Израиле (Фото - EPA)

Представители Международного Комитета Красного Креста не могут попасть к заложникам, которых удерживает ХАМАС, потому что террористы разместили их в зоне боевых действий. Об этом сказал в интервью директор регионального управления МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

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Карбони назвал "нетипичным" то, что заложников "удерживают на поле боя, на передовой".

"Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ", – сказал он.

Представитель МККК также посетовал, что власти Израиля отказываются допускать Красный Крест к палестинским заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах, до тех пор, пока ХАМАС не предоставит медработникам доступ к захваченным израильтянам, но террористы ХАМАС не дают Красному Кресту возможности встретиться с заложниками.

Карбони сказал, что освобожденные заложники ХАМАС "травмированы, измождены и напуганы". Он не рассказал, в каких условиях их держали, отметив, что это "конфиденциальная информация".

"Мы поддерживаем диалог со сторонами конфликта для того, чтобы убедиться, что условия улучшаются", – сказал представитель МККК.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

Заключенное при посредничестве Катара соглашение предусматривает освобождение террористами ХАМАС около 50 гражданских заложников в обмен на женщин и несовершеннолетних палестинцев, которые отбывают сроки заключения в тюрьмах Израиля, а также многодневную паузу в боевых действиях.

Катар также выступал посредником в переговорах, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября –двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

В октябре 2022 года омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест не выполняет свой мандат в Украине и даже не пытается этого делать, а также нарушает принцип нейтральности, называя войну России против Украины "кризисом" или "конфликтом в Украине".