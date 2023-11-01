Израиль не пустит в тюрьмы Красный Крест, пока не будет помощи заложникам в секторе Газа
В Израиле заявили, что у Международного Комитета Красного Креста не будет доступа к отбывающим наказание террористам, пока организация не окажет помощь израильским заложникам в секторе Газа. Об этом сообщает издание N12.
Генеральный инспектор управления тюрем Израиля Кэти Пери заявила, что не разрешит Международному Комитету Красного Креста посещение террористов, которые отбывают наказание, пока 240 заложников ХАМАС в секторе Газа не получат помощь МККК.
Ранее МККК направил в управление тюрем Израиля просьбу разрешить им посещение террористов, которые по приговору суда отбывают наказание в израильских тюрьмах. В письме было напоминание о требованиях Женевской конвенции "обеспечить медицинскую помощь тем, кто лишен свободы, и относиться к ним с уважением и гуманностью".
Запрос был вызван тем, что управление тюрем Израиля снизило уровень содержания для террористов. Пери заявила, что Израиль при этом не выходит за рамки требований международного права и установленный для осужденных террористов уровень содержания этим требованиям полностью отвечает.
15 октября в МККК заявили, что ведут прямые переговоры с высокопоставленными лицами ХАМАС и требуют обеспечить доступ к захваченным в Израиле заложникам.
- 13 октября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.
- После этого Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК сказали, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить место содержания украинских военнопленных в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".
- Украина давала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке, но представители МККК так и не приехали на линию разграничения.
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