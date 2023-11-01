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Израиль не пустит в тюрьмы Красный Крест, пока не будет помощи заложникам в секторе Газа

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01.11.2023, 10:10
Израиль не пустит в тюрьмы Красный Крест, пока не будет помощи заложникам в секторе Газа - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Красный Крест)

В Израиле заявили, что у Международного Комитета Красного Креста не будет доступа к отбывающим наказание террористам, пока организация не окажет помощь израильским заложникам в секторе Газа. Об этом сообщает издание N12.

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Генеральный инспектор управления тюрем Израиля Кэти Пери заявила, что не разрешит Международному Комитету Красного Креста посещение террористов, которые отбывают наказание, пока 240 заложников ХАМАС в секторе Газа не получат помощь МККК.

Ранее МККК направил в управление тюрем Израиля просьбу разрешить им посещение террористов, которые по приговору суда отбывают наказание в израильских тюрьмах. В письме было напоминание о требованиях Женевской конвенции "обеспечить медицинскую помощь тем, кто лишен свободы, и относиться к ним с уважением и гуманностью".

Запрос был вызван тем, что управление тюрем Израиля снизило уровень содержания для террористов. Пери заявила, что Израиль при этом не выходит за рамки требований международного права и установленный для осужденных террористов уровень содержания этим требованиям полностью отвечает.

15 октября в МККК заявили, что ведут прямые переговоры с высокопоставленными лицами ХАМАС и требуют обеспечить доступ к захваченным в Израиле заложникам.   

  • 13 октября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.
  • После этого Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК сказали, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить место содержания украинских военнопленных в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".
  • Украина давала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке, но представители МККК так и не приехали на линию разграничения.

Читайте также: Вместо войны – "кризис". МККК не выполняет мандат и нарушает нейтральность – омбудсмен

Сергей Бережной
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