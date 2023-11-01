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Ізраїль не пустить у в'язниці Червоний Хрест, допоки не буде допомоги заручникам у секторі Гази

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 10:10
Ізраїль не пустить у в'язниці Червоний Хрест, допоки не буде допомоги заручникам у секторі Гази - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - Червоний Хрест)

В Ізраїлі заявили, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не матиме доступу до терористів, які відбувають покарання, поки організація не надасть допомогу ізраїльським заручникам у секторі Гази. Про це повідомляє видання N12.

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Генеральна інспекторка управління в'язниць Ізраїлю Кеті Пері заявила, що не дозволить Міжнародному Комітету Червоного Хреста відвідування терористів, які відбувають покарання, поки 240 заручників ХАМАС у секторі Гази не отримають допомоги МКЧХ.

Раніше МКЧХ спрямував до управління в'язниць Ізраїлю прохання дозволити їм відвідування терористів, які за вироком суду відбувають покарання в ізраїльських в'язницях. У листі було нагадування про вимоги Женевської конвенції "забезпечити медичну допомогу тим, хто позбавлений волі, і ставитись до них з повагою та гуманністю".

Запит був викликаний тим, що управління в'язниць Ізраїлю знизило рівень утримання терористів. Пері заявила, що Ізраїль водночас не виходить за межі вимог міжнародного права та встановлений для засуджених терористів рівень утримання цим вимогам повністю відповідає.

15 жовтня в МКЧХ заявили, що ведуть прямі переговори з високопосадовцями ХАМАС і вимагають забезпечити доступ до заручників, які були захоплені в Ізраїлі.

  • 13 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Червоний Хрест "не може дійти" до українських полонених протягом усіх восьми років війни. Він зазначив, що Червоний Хрест – це не клуб із привілеями і має зобов'язання.
  • Після цього Червоний Хрест зажадав "негайного та безперешкодного доступу" до всіх військовополонених. У МКЧХ сказали, що "були готові протягом кількох місяців" відвідати місце утримання українських військовополонених в Оленівці, але "не можуть отримати доступ силою".
  • Україна давала Червоному Хресту три дні для відправлення місії до колонії в Оленівці, але представники МКЧХ так і не приїхали на лінію розмежування.

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Сергій Бережний
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Ізраїльправа людинитерористиМКЧХчервоний хрест

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