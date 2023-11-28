Червоний Хрест: Ми не можемо потрапити до заручників ХАМАС, бо їх тримають у зоні боїв
Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не можуть потрапити до заручників, яких утримує ХАМАС, бо терористи розмістили їх у зоні бойових дій. Про це сказав в інтерв'ю директор регіонального управління МКЧХ на Близькому та Середньому Сході Фабриціо Карбоні.
Карбоні назвав "нетиповим" те, що заручників "утримують на полі бою, на передовій".
"Якщо подивитися на інші світові конфлікти, в межах яких МКЧХ відвідує заручників або ув'язнених, то вони зазвичай утримуються не на полі бою, а в безпечних зонах, де ми можемо отримати до них доступ", – сказав він.
Представник МКЧХ також висловив нарікання, що влада Ізраїлю відмовляється допускати Червоний Хрест до палестинських ув'язнених, які відбувають покарання у в'язницях, допоки ХАМАС не надасть медпрацівникам доступу до захоплених ізраїльтян, але терористи ХАМАС не дають Червоному Хресту можливості зустрітися з заручниками.
Карбоні сказав, що звільнені заручники ХАМАС "травмовані, виснажені та налякані". Він не розповів, за яких умов їх тримали, зазначивши, що це "конфіденційна інформація".
"Ми підтримуємо діалог зі сторонами конфлікту для того, щоб переконатися, що умови покращуються", – сказав представник МКЧХ.
З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.
Укладена за посередництва Катару угода передбачає звільнення терористами ХАМАС близько 50 цивільних заручників в обмін на жінок і неповнолітніх палестинців, які відбувають терміни ув'язнення в Ізраїлі, а також багатоденну паузу у бойових діях.
Катар також виступав посередником у переговорах, унаслідок яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц і Нуріт Купер.
29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу. За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили в Оленівці близько 40 полонених, 130 людей було поранено.
Росія не допустила на місце злочину ні місію ООН, ні представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 5 січня 2023 року генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування теракту в Оленівці, оскільки експерти так і не змогли дістатися місця злочину.
- У жовтні 2022 року омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що Червоний Хрест не виконує свій мандат в Україні й навіть не намагається цього робити, а також порушує принцип нейтральності, називаючи війну Росії проти України "кризою" чи "конфліктом в Україні".
- Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.