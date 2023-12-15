Дні лідера ХАМАС пораховано, у нього на руках кров 38 американців – Салліван

Це перший випадок, коли високопосадовець адміністрації США публічно висловився таким чином про лідера ХАМАС

Джейк Салліван (Фото - EPA)

Можна з упевненістю сказати, що дні глави ХАМАС Ях'ї Сінвара пораховано, оскільки він несе відповідальність за загибель 38 громадян США під час терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це заявив на брифінгу в Ізраїлі радник з національної безпеки адміністрації США Джейк Салліван, пише The Times if Israel.

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У Сінвара на руках кров громадян США, тому "не має значення скільки часу це займе, але справедливість переможе", – сказав Салліван.

Як зазначає видання, це перший випадок, коли високопосадовець адміністрації США публічно висловився таким чином про лідера ХАМАС.

За офіційними даними, під час терористичної атаки ХАМАС на південні райони Ізраїлю 7 жовтня 2023 року було вбито 38 громадян США, ще вісім громадян і постійних жителів США перебувають серед приблизно 135 заручників, яких ХАМАС продовжує утримувати в секторі Гази.

Сінвар був обраний лідером терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази замість Ісмаїла Ханії у 2017 році. У 1989 році він був заарештований і засуджений Ізраїлем до чотирьох довічних ув'язнень за викрадення та вбивства двох ізраїльських солдатів і чотирьох палестинців. У 2011 році після 22 років ув'язнення його було звільнено в межах угоди щодо обміну полоненого солдата ЦАХАЛ Гілада Шаліта.

Розвідслужби вважають Сінвара одним із головних організаторів терористичної атаки 7 жовтня.

Після початку наземної операції ЦАХАЛ проти терористів ХАМАС у секторі Гази Сінвар утік на південь у гуманітарному конвої. Передбачається, що зараз він ховається у місті Хан-Юніс.

7 жовтня 2023 року при вторгненні терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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