Дни лидера ХАМАС сочтены, у него на руках кровь 38 американцев – Салливан

Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник администрации США публично высказался таким образом о лидере ХАМАС

Джейк Салливан (Фото - EPA)

Можно с уверенностью сказать, что дни главы ХАМАС Яхьи Синвара сочтены, так как он несет ответственность за гибель 38 граждан США во время террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом заявил на брифинге в Израиле советник по национальной безопасности администрации США Джейк Салливан, пишет The Times if Israel.

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У Синвара на руках кровь граждан США, поэтому "не имеет значения, сколько времени это займет, но справедливость восторжествует", – сказал Салливан.

Как отмечает издание, это первый случай, когда высокопоставленный чиновник администрации США публично высказался таким образом о лидере ХАМАС.