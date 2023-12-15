Дни лидера ХАМАС сочтены, у него на руках кровь 38 американцев – Салливан
Можно с уверенностью сказать, что дни главы ХАМАС Яхьи Синвара сочтены, так как он несет ответственность за гибель 38 граждан США во время террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом заявил на брифинге в Израиле советник по национальной безопасности администрации США Джейк Салливан, пишет The Times if Israel.
Как отмечает издание, это первый случай, когда высокопоставленный чиновник администрации США публично высказался таким образом о лидере ХАМАС.
По официальным данным, во время террористической атаки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года были убиты 38 граждан США, еще восемь граждан и постоянных жителей США находятся среди примерно 135 заложников, которых ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа.
Синвар был избран лидером террористической группировки ХАМАС в секторе Газа вместо Исмаила Хании в 2017 году. В 1989 году он был арестован и приговорен Израилем к четырем пожизненным заключениям за похищения и убийства двух израильских солдат и четырех палестинцев. В 2011 году после 22 лет в заключении он был освобожден в рамках сделки по обмену пленного солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.
Разведслужбы считают Синвара одним из главных организаторов террористической атаки 7 октября.
После начала наземной операции ЦАХАЛ против террористов ХАМАС в секторе Газа Синвар сбежал на юг сектора в гуманитарном конвое. Предполагается, что сейчас он скрывается в городе Хан-Юнис.
- 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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