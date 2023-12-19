Израиль заявил, что готов к паузе в войне против ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Израиль готов к новой паузе в боевых действиях против ХАМАС в обмен на освобождение остальных заложников, заявил президент страны

Ицхак Герцог (Фото - Офис президента)

Израиль готов к новой паузе в боевых действиях против ХАМАС в обмен на освобождение остальных заложников, которых террористы удерживают в секторе Газа. Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог послам 80 стран мира, сообщает The Times of Israel.

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Как сообщает издание, Герцог принял послов и членов дипломатического корпуса из более чем 80 стран для обсуждения ситуации в Израиле и в секторе Газа.

Он сообщил послам, что Израиль готов заключить новое соглашение для возращения заложников, и описал усилия Израиля, которые предпринимаются в секторе Газа в гуманитарной сфере.

"Я могу подтвердить, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников", – сказал президент Израиля.

Он также подчеркнул, что ответственность за сложившуюся в секторе Газа ситуацию полностью лежит на лидере ХАМАС Яхье Синваре и руководстве террористов.

Разведслужбы считают Синвара одним из главных организаторов террористической атаки 7 октября.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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