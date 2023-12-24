Ізраїль готовий обговорювати план Єгипту щодо припинення війни в секторі Гази: що пропонується

Єгипет запропонував Ізраїлю та палестинцям план закінчення війни у секторі Гази, причому Ізраїль дав зрозуміти, що в принципі не проти його обговорення

Терористи ХАМАС здаються в полон (Фото - скриншот із відео)

Єгипет виніс на обговорення Ізраїлю і палестинських рухів пропозицію про три етапи закінчення війни в секторі Гази, причому влада Ізраїлю дала зрозуміти, що готова розпочати діалог на його основі. Про це сказали кілька ізраїльських офіційних осіб виданню The Times of Israel.

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Єгипет запропонував Ізраїлю, терористичному угрупованню ХАМАС та владі Палестинської автономії триступеневий варіант перемир'я, звільнення заручників, які утримуються терористами з Гази, та формування нової системи управління сектором Гази із залученням влади Палестинської автономії, повідомили джерела видання.

Вони також дали зрозуміти, що уряд Ізраїлю не став відразу відкидати нові пропозиції, що свідчить на користь версії щодо можливості переговорів на їх базі.

Саудівське видання Asharq цитує джерело, яке брало участь у переговорах між Єгиптом і ХАМАС у Каїрі минулого тижня, і яке стверджує, що єгипетська ініціатива є планом припинення бойових дій і звільнення всіх заручників, що залишилися, в три етапи.

Першим етапом стане двотижневе припинення бойових дій із можливістю його продовження в обмін на звільнення 40 заручників – жінок, неповнолітніх та літніх чоловіків, особливо хворих. Як крок у відповідь Ізраїль повинен буде звільнити 120 палестинських ув'язнених. За час перемир'я ЦАХАЛ має припинити наступ у секторі Гази, куди почне надходити міжнародна гуманітарна допомога.

На другому етапі спонсорований Єгиптом "Палестинський національний діалог" займеться припиненням розколу між палестинськими національними угрупованнями – зокрема між Палестинською автономією та терористичним угрупованням ХАМАС, що має в результаті призвести до формування єдиного "технократичного уряду" для Західного Берега річки Йордан та сектору Гази, який візьме під контроль відновлення сектору Гази та підготує ґрунт для об'єднаних палестинських парламентських та президентських виборів.

Третій етап передбачає всеосяжне припинення вогню, звільнення заручників і полонених військових ЦАХАЛ, що залишилися, в обмін на поки невизначену кількість палестинських ув'язнених, пов'язаних із терористичними угрупованнями ХАМАС і Ісламський джихад, зокрема тих, що засуджені за тяжкі терористичні злочини. На цьому етапі Ізраїль повністю виведе війська із сектору Гази.

За даними видання, в обговоренні пропозиції Єгипту беруть участь лідери політбюро ХАМАС та делегація Ісламського джихаду.

З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.

У період тимчасового перемир'я 105 заручників ХАМАС було звільнено в обмін на 240 палестинських ув'язнених, які перебували у в'язницях Ізраїлю. Ізраїль ставить за мету повернення залишених у руках ХАМАС 129 заручників.

1 грудня воєнні дії було відновлено, попри те, що було погоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного у порушенні угоди.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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