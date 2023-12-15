Українці відповіли, кого підтримують у війні Ізраїль-ХАМАС: опитування, порівняння з РФ і США

Удари Ізраїлю по сектору Гази (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Майже 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАС. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з опитуванням, 69% респондентів симпатизують Ізраїлю і лише 1% – Палестині. Водночас 18% опитаних відповіли, що вони однаково симпатизують обом сторонам, ще 12% не змогли визначитися з позицією.

У всіх областях України більшість підтримує Ізраїль, не більше ніж 4% симпатизують палестинцям.

КМІС зазначає, що Україна є однією з найбільш проізраїльських країн світу і наводить дані опитувань у США, Великій Британії та Росії.

Лише 38% американців підтримують Ізраїль, 11% – Палестину, 28% симпатизують обом сторонам. Ще 23% не змогли відповісти на запитання. Серед британців частка тих, хто симпатизує Ізраїлю та Палестині, однакова – по 19%.

Водночас у Британії по 31% тих, хто симпатизує обом сторонам або не визначився з позицією. У Росії 21% підтримує Палестину, а 6% Ізраїль. Більшість росіян (66%) відповіли, що не симпатизують нікому.

Опитування проводилося з 29 листопада до 9 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів і подальшим статистичним обліком. Було опитано 1031 респондента віком від 18 років і старших у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

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