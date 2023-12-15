Украинцы ответили, кого поддерживают в войне Израиль-ХАМАС: опрос, сравнение с РФ и США
Почти 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно опросу, 69% респондентов симпатизируют Израилю и только 1% — Палестине. Одновременно 18% опрошенных ответили, что они одинаково симпатизируют обеим сторонам, еще 12% не смогли определиться с позицией.
Во всех областях Украины большинство поддерживает Израиль, не более 4% симпатизируют палестинцам.
КМИС отмечает, что Украине является одной из наиболее произраильских стран мира и приводит данные опросов в США, Великобритании и России.
Только 38% американцев поддерживают Израиль, 11% — Палестину, 28% симпатизируют обеим сторонам. Еще 23% не смогли ответить на вопрос. Среди британцев часть тех, кто симпатизирует Израилю и Палестине, одинаковая — по 19%.
Одновременной в Британии по 31% тех, кто симпатизирует обеим сторонам или не определились с позицией. В России 21% поддерживает Палестину, а 6% — Израиль. Большинство россиян (66%) ответили, что не симпатизируют никому.
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