Украинцы ответили, кого поддерживают в войне Израиль-ХАМАС: опрос, сравнение с РФ и США

Удары Израиля по сектору Газа (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Почти 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно опросу, 69% респондентов симпатизируют Израилю и только 1% — Палестине. Одновременно 18% опрошенных ответили, что они одинаково симпатизируют обеим сторонам, еще 12% не смогли определиться с позицией.

Во всех областях Украины большинство поддерживает Израиль, не более 4% симпатизируют палестинцам.

КМИС отмечает, что Украине является одной из наиболее произраильских стран мира и приводит данные опросов в США, Великобритании и России.

Только 38% американцев поддерживают Израиль, 11% — Палестину, 28% симпатизируют обеим сторонам. Еще 23% не смогли ответить на вопрос. Среди британцев часть тех, кто симпатизирует Израилю и Палестине, одинаковая — по 19%.

Одновременной в Британии по 31% тех, кто симпатизирует обеим сторонам или не определились с позицией. В России 21% поддерживает Палестину, а 6% — Израиль. Большинство россиян (66%) ответили, что не симпатизируют никому.

Опрос проводился с 29 ноября до 9 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Был опрошен 1031 респондент в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

Читайте также: Глава Пентагона предостерег Израиль: Тактическая победа может обернуться стратегическим поражением