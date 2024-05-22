В США считают, что для признания государственности Палестины нужны переговоры – CNN

Президент США Байден поддерживает отдельное существование Палестины и Израиля, но считает, что для этого необходимы переговоры между странами

Иллюстративное фото: TINO ROMANO / EPA

В Вашингтоне выступили против одностороннего решения Норвегии, Ирландии и Испании признать государственность Палестины. В администрации американского главы Джо Байдена считают, что такое решение должно быть принято путем дипломатических переговоров. Об этом заявил неназванный представитель Совета национальной безопасности США в комментарии CNN.

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Как отметил представитель Белого дома, Байден поддерживает решение о существовании независимых палестинского и израильского государств и придерживался такого мнения "на протяжении всей своей карьеры".

Однако, по мнению главы США, Палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами арабо-израильского конфликта, а не одностороннего признания.

Накануне Байден также заявлял, что создание двух отдельных государств – это "единственное решение, когда два народа живут в мире, безопасности и достоинстве".

8 октября 2023 года правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

Тогда премьер Израиля Нетаньяху сказал, что его страна "входит в длительную и сложную войну".

В декабре Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС в Газе "еще далека от завершения", военные его страны не остановятся и продолжат сражаться и углублять боевые действия.

10 мая 2024 года Генассамблея ООН признала право Палестины на членство в организации.

22 мая в правительстве Норвегии сообщили об официальном признании Палестины. Аналогичное решение должно быть принято в Ирландии и Испании.

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