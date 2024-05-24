Ізраїль зупинив в Єрусалимі роботу консульства Іспанії для палестинців

Як зазначив глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, таке рішення ухвалено через визнання Іспанією Палестинської держави

Ісраель Кац (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Ізраїль заборонив роботу консульства Іспанії в Єрусалимі для палестинців із Західного берега річки Йордан – це відповідь на визнання країною Палестинської держави. Про це заявив ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац у соцмережі Х.

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За його словами, відтепер палестинці із Західного берега річки Йордан не зможуть отримувати консульські послуги в іспанському представництві в Єрусалимі.

Глава МЗС Ізраїлю також відреагував на слова іспанської віцепрем’єрки Йоланди Діас щодо "звільнення Палестини від річки до моря", заявивши, що такі заклики є антисемітськими.

"Якщо ця неосвічена, сповнена ненависті особа [Йоланда Діас] хоче зрозуміти, чого насправді прагне радикальний іслам, їй слід вивчити 700 років ісламського правління в Аль-Андуласі – сучасній Іспанії", – сказав він.

ДОВІДКА. Аль-Андулас – це назва, яка використовується для позначення мусульманського володарювання на Піренейському півострові (де розташована Іспанія) та в деяких частинах Північної Африки протягом Середньовіччя, з 711 до 1492 років.

22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.

Вашингтон виступив проти одностороннього рішення щодо визнання Палестини. У США вважають, що для цього потрібні перемовини двох сторін конфлікту.

23 травня в Ізраїлі повідомили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестинської держави.

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