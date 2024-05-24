Израиль остановил в Иерусалиме работу консульства Испании для палестинцев

Исраэль Кац (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Израиль запретил работу консульства Испании в Иерусалиме для палестинцев с Западного берега реки Иордан – это ответ на признание страной Палестинского государства. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети Х.

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По его словам, теперь палестинцы с Западного берега реки Иордан не смогут получать консульские услуги в испанском представительстве в Иерусалиме.

Глава МИД Израиля также отреагировал на слова испанской вице-премьера Йоланды Диас относительно "освобождения Палестины от реки до моря", заявив, что такие призывы антисемитские.

"Если эта необразованная, полная ненависти личность [Йоланда Диас] хочет понять, к чему действительно стремится радикальный ислам, ей следует изучить 700 лет исламского правления в Аль-Андуласе – современной Испании", – сказал он.

СПРАВКА. Аль-Андулас – название, которое используется для обозначения мусульманского владычества на Пиренейском полуострове (где расположена Испания) и в некоторых частях Северной Африки в течение Средневековья, с 711 по 1492 годы.

22 мая в правительстве Норвегии сообщили об официальном признании Палестины. Аналогичное решение должно быть принято в Ирландии и Испании.

Вашингтон выступил против одностороннего решения о признании Палестины. В США считают, что для этого требуются переговоры двух сторон конфликта.

23 мая в Израиле сообщили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за признания Палестинского государства.

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