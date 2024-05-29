Макрон: Франція не визнаватиме державність Палестини на емоціях

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Французький лідер Емманюель Макрон, коментуючи визнання Палестинської держави, заявив, що виступає за це, проте це має статися не "на емоціях", а у "відповідний час". Про це він сказав під час свого візиту до Німеччини, повідомило BMFTV.

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"Я вважаю, що це визнання має відбутися у відповідний час, коли воно буде частиною процесу, щодо якого держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов'язання і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, може дати корисний результат", — акцентував Макрон.

Також він наголосив, що "для Франції не існує жодних табу". Макрон розкритикував ізраїльський удар по Рафаху через який загинули десятки палестинських біженців.

"Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною", — додав французький лідер.

22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.

Вашингтон виступив проти одностороннього рішення щодо визнання Палестини. У США вважають, що для цього потрібні перемовини двох сторін конфлікту.

23 травня в Ізраїлі повідомили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестинської держави.

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