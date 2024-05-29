Макрон: Франция не будет признавать государственность Палестины на эмоциях

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Французский лидер Эмманюэль Макрон, комментируя признание Палестинского государства, заявил, что выступает за это, однако это должно произойти не "на эмоциях", а в "подходящее время". Об этом он сказал во время своего визита в Германию, сообщило BMFTV.

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"Я считаю, что это признание должно состояться в соответствующее время, когда оно будет частью процесса, по которому государства региона и Израиль взяли на себя обязательства и который, на основе реформы Палестинской администрации, может дать полезный результат", – акцентировал Макрон.

Также он подчеркнул, что "для Франции не существует никаких табу". Макрон раскритиковал израильский удар по Рафаху из-за которого погибли десятки палестинских беженцев.

"Как и вы, я расстроен картинами, которые мы видим в Рафахе, но ответ должен быть политическим", – добавил французский лидер.

22 мая в правительстве Норвегии сообщили об официальном признании Палестины. Аналогичное решение должно быть принято в Ирландии и Испании.

Вашингтон выступил против одностороннего решения о признании Палестины. В США считают, что для этого требуются переговоры двух сторон конфликта.

23 мая в Израиле сообщили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании по признанию Палестинского государства.

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