Ізраїль розглядає кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестини – CNN

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші кроки проти країн через визнання державності Палестини

Ілюстративне фото: TINO ROMANO/EPA

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання ними державності Палестини. Можливі, зокрема, обмеження для офіційних представників країн, заявив співрозмовник, ознайомлений із цим питанням, в коментарі CNN.

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Зазначається, що обмеження, які можуть застосувати проти норвезької, ірландської та іспанської сторін, стосуватимуться скасування візитів офіційних осіб із цих країн до Ізраїлю.

Також, як проінформував співрозмовник, дипломатам із цих держав можуть скасувати надання віз до Ізраїлю, що обмежить їх можливість відвідувати райони Західного берега країни, які знаходяться під контролем палестинської влади.

Ізраїль може звернутися до Сполучених Штатів, щоб отримати від американців дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Осло, Дубліна та Мадрида щодо їх рішення й попросити Білий дім спробувати переконати інші держави не наслідувати їх приклад, додав співрозмовник.