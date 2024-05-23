Израиль рассматривает шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за Палестины – CNN

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Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за признания ими государственности Палестины. Возможны, в частности, ограничения для официальных представителей стран, заявил собеседник, ознакомленный с этим вопросом, в комментарии CNN.

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Отмечается, что ограничения, которые могут быть применены против норвежской, ирландской и испанской сторон, будут касаться отмены визитов официальных лиц из этих стран в Израиль.

Также, как сообщил собеседник, дипломатам из этих государств могут отменить предоставление виз в Израиль, что ограничит их возможность посещать районы Западного берега страны, находящиеся под контролем палестинских властей.

Израиль может обратиться в Соединенные Штаты, чтобы получить от американцев дипломатическую поддержку в предоставлении разъяснений от Осло, Дублина и Мадрида по поводу их решения и попросить Белый дом попытаться убедить другие государства не последовать их примеру, добавил собеседник.